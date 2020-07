Salta la Milano-Sanremo sulla costa savonese: decisivo il parere negativo dei sindaci, da dove passerà la corsa?

No al passaggio della Milano-Sanremo nei Comuni del savonese. Dopo il vertice in videoconferenza in Prefettura al quale hanno partecipato il Prefetto Antonio Cananà, i primi cittadini costieri del savonese, i vertici provinciali delle forze dell'ordine e Rcs, è arrivata così la doccia fredda che già era nell'aria.

Il caos della viabilità legato alla difficile situazione che si è venuta a creare sulle autostrade e sull’Aurelia, la sosta “selvaggia” e non, motivi di sicurezza e un sabato nel pieno dell'estate con l'invasione dei turisti: sarebbero questi i dilemmi principali degli amministratori.

660 uomini, steward o comunque personale formato nella gestione di un evento di tale portata: questa la richiesta che i primi cittadini pare abbiano portato all'organizzazione, come ad esempio si poteva leggere nella nota inviata ieri dal sindaco di Finale insieme al Comandante della Polizia Locale dove si chiedeva un addetto alla sicurezza ogni 50 metri per gli oltre 8 chilometri di Aurelia che la corsa avrebbe dovuto affrontare su territorio finalese. Una pretesa che pare non sia stata ritenuta percorribile.

"Purtroppo abbiamo cercato di mettere insieme tutti gli elementi per superare i problemi che i sindaci hanno evidenziato ma non c'è stato modo di risolverla. Sulla base delle criticità negative e puntuali, arriveremo con gli uffici a chiudere con un provvedimento di diniego viste le istanze dei primi cittadini" ha spiegato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Ora si pensa ad un passaggio alternativo in Val Bormida. Ma i rapporti con Rcs si potrebbero essere incrinati definitivamente.