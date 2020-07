Calcio. Milan Club Arma Taggia a settembre sarà inaugurata la nuova sede. Ivan Di Giorno: "La prossima stagione sarà ricca di sorprese"

Il Milan Club Taggia Arma pensa già alla nuova stagione, con l'inaugurazione di una nuova sede a settembre e la collaborazione continua con il Milan Club Bordighera "Silvana Raso": a parlarne è il Presidente Ivan Di Giorno.

"La stagione 2020/2021 sarà una stagione ricca di sorprese e molte novità per il nostro Milan Club a partire dall'inaugurazione di una nuova sede nel mese di settembre per continuare con tante altre iniziative che verranno illustrate nel corso dell’estate.

Ripartiamo ancora più carichi dopo questo bruttissimo periodo che ha tenuto il nostro gruppo lontano ma di sicuro non ha scalfito la nostra voglia di stare insieme e fare il tifo per la nostra amata squadra. In questi giorni è partito il tesseramento per la nuova stagione,auspichiamo una forte adesione da parte di vecchi e nuovi soci per aderire a tutti i vantaggi e sconti a cui hanno diritto chi sottoscrive la nostra tessera e sempre con grande gioia posso annunciare la prosecuzione della collaborazione con il Milan Club Bordighera “Silvana Raso” poiché ci siamo trovati in sintonia su tutte le tematiche riguardanti i nostri Milan Club.

Un nuovo capitolo della storia del nostro gruppo si apre,vi aspettiamo numerosi!”