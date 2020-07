Calcio. L'Associazione "Matteo Bolla" lascia l'ASD Atletico Argentina che annuncia: "Rammaricati di questa decisione, forse..."

L'Associazione "Matteo Bolla", con una comunicazione, lascia l'ASD Atletico Argentina.

Il club rossonero, in una nota sul proprio sito ufficiale esprime tutto il proprio rammarico tramite il Responsabile del settore giovanile:

"Siamo rammaricati di tale decisione, forse dovute a voci incontrollate che vedono l'Atletico Argentina non in grado di proseguire il progetto del settore giovanile. Come Responsabile del Settore Giovanile rossonero, ritengo una bassezza di chi intende fregiarsene come unico depositario di esperto in settore giovanile.

Nei prossimi giorni verrà presentato il progetto che vede la nascita della Scuola Calcio "Nino Martini", storico allenatore delle squadre giovanili dell'Argentina Arma".