Calciomercato. Le rose attuali delle squadre imperiesi

Analizziamo tutti gli organici delle squadre imperiesi dalla Serie D alla Seconda Categoria, tra conferme e nuovi innesti con aggiornamenti in caso di novità.

SANREMESE

Allenatore: BIFINI (nuovo)

Rosa attuale 2020/2021: CASTALDO (d) Bregliano (d) MIKHAYLOVSKIY (d) MURGIA (c) Demontis (c) Gagliardi (c) GEMIGNANI (c) F. STURARO (c) DORATIOTTO (c) Lo Bosco (a) ROMANO (a) DIALLO (a)

IMPERIA

Allenatore: Lupo (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: Trucco (p) DANI (p) Cacciò (p) Scannapieco (d) Virga (d) Fazio (d) Mela (d) DE BODE (d) Fatnassi (c) Martelli (c) Sancinito (c) Giglio (c) GNECCHI (c) Capra (a) Donaggio (a) Sassari (a) Minasso (a) Nastasi (a) CASSATA (a) CALDERONE (a)

OSPEDALETTI

Allenatore: Caverzan (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: Frenna (p) Fici (d) Al. Negro (d) E. Ambesi (d) Boeri (d) VERARDO (d) Alasia (c), Cassini (c) Allegro (c) Aretuso (c) P. NEGRO (c) Allaria (a) Espinal (a) Galiera (a) Latella (a) Foti (a)

TAGGIA

Allenatore: Siciliano (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: Pronesti (P) AN. NEGRO (d) Cortese (d) Ravoncoli (d) V. Gallo (c) An. Cambiaso (c) Tarantola (c) ROTOLO (c) Miceli (c) Gambacorta (a) SCAPPATURA (a) Celotto (a) Cutellè (a) M. CARLETTI (a)

VENTIMIGLIA

Allenatore: Luccisano (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: Scognamiglio (p) Serpe (p) Zunino (p) Ierace (d) Peirano (d) Addiego (d) CAVICCHIA (d) Eugeni (d) ALA (c) Musumarra (c) Leggio (c) A. Rea (c) Oliveri (c) Bestagno (c) Ventre (a) Trotti (a) Salzone (a) Calcopietro (a) Sparma (a) ZITO (a)

GOLFO DIANESE

Allenatore: Colavito (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: AMBROSINI (d) Laera (d) Di Lauro (d) Falzone (d) Corio (d) Lufi (d) Quispe (d) Castelein (d) Martini (c) Garibbo (c) FAEDO (c) BURDISSO (a) Dominici (a) NUMEROSO (a) Mrahi (a)

CAMPOROSSO

Allenatore: Luci (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: Farsoni (p) Cordì (d) Piana (d) Pesco (d) Grifo (c) M. Luci (c) Stamilla (c) Brambilla (c) Orlando (c) Iezzi (a) Siberie (a)

ATLETICO ARGENTINA

Allenatore: SASSU (nuovo)

Rosa attuale 2020/2021: BAZZOLI (p) ALEMANNO (d) Dagostino (d) VALENZISE (d) C. GAGLIARDI (d) MARINI (d) G. LANTERI (d) Garibaldi (c) T. SAJETTO (c) G. CALVINI (c) CRUDO (c) MODESTI (c) LUPU (c) CAMPAGNANI (c) D. CALVINI (a) L. Vecchiotti (a) ANFOSSO (a)

CARLIN'S BOYS

Allenatore: BARILLA' (nuovo)

Rosa attuale 2020/2021: Borriello (d) Muller (d) SOBHI (c) Buldo (a) BASSO (a)

ONEGLIA CALCIO

Allenatore: Gianni Bella (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: al momento nessuna ufficialità dalla rosa imperiese

VIRTUS SANREMO

Allenatore: Moroni (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: si aspettano i primi movimenti dalla società matuziana

ARGENTINA FC

Allenatore: Maiano?

Rosa attuale 2020/2021: Daddi (a)

RIVA LIGURE

Allenatore: Minasso (confermato)

Rosa attuale 202/2021: LABRICCIOSA (a) ROVELLA (a)

SAN BARTOLOMEO

Allenatore: BRILLA (nuovo)

Rosa attuale 2020/2021: si attendono i primi movimenti in casa gialloblu

SANREMO 2000

Allenatore: ANFOSSI (nuovo)

Rosa attuale 2020/2021:

* in maiuscolo i nuovi arrivi