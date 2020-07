Calcio giovanile. Ventimiglia, Rocco Giglio sarà l'allenatore del Pulcini 2012 granata

Rocco Giglio sarà l’allenatore dei Pulcini 2012, coadiuvato da Andrea Basile e da Ylenia Sigona.

"Giglio è un allenatore molto preparato, con anni di esperienza maturata ad allenare i piccoli futuri campioni. Forse definirlo allenatore è riduttivo, in quanto il ruolo dei “mister” delle categorie pulcini va oltre; sono anche maestri, educatori, amici di questi bimbi che non sono ancora degli atleti ma che vogliono innanzitutto divertirsi e giocare. E Rocco sa come insegnare tecnica e disciplina senza però spegnere il grande entusiasmo che caratterizza i ragazzini di quell'età" si legge sul sito ufficiale del club granata.

Ylenia Sigona è laureata in scienze motorie sport e salute e specialistica in attività motoria preventiva e adattata. Ha già collaborato negli anni passati con Giglio e si occuperà della parte motoria e coordinativa dei bambini durante gli allenamenti.

Uno staff di tutto rispetto, quindi, per un gruppo di ragazzini più che promettente.