Petanque: prosegue sui campi della Bocciofila di Roverino a Ventimiglia l’attività amatoriale e agonistica

Prosegue sui campi della Bocciofila di Roverino (corso Limone Piemonte a Ventimiglia), l’attività amatoriale e agonistica in vista dei prossimi rendez-vous a partire dal tradizionale Torneo delle Casseruole previsto per il tardo pomeriggio di giovedì 13 agosto ed il 1° Memorial Franco Paganelli con gare di serie A – B e C. Per contatti e adesioni tel. 0184 998023.