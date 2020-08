Calcio. Passo indietro Santo Stefano: la squadra potrebbe essere iscritta al prossimo campionato di Seconda Categoria. Panchina a Pesante?

Giampiero Pesante è il nome caldo per la panchina del Santo Stefano in caso di iscrizione al prossimo campionato di Seconda Categoria

Clamorosa indiscrezione sul FCD Santo Stefano che, dopo un pensiero di partecipare solo al campionato di calcio a 5, starebbe provando a fare un passo indietro.

Secondo rumors infatti i dirigenti del sodalizio di Santo Stefano al Mare starebbero seriamente pensando a iscrivere la squadra al campionato di Seconda Categoria a undici, dopo una rinuncia ipotizzata un mese fa.

Si fanno già rincorrere le voci per il possibile tecnico della compagine: in pole ci sarebbe il profilo di Giampiero Pesante, ex Sanstevese, Sanremo 80 e Atletico Argentina.