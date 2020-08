Calcio, Serie D. Sanremese, forza e tecnica in difesa. Ecco Vladimir Mikhylovskiy: "Convinto subito dal progetto, prometto il massimo impegno"

La Sanremese tra una settimana inizierà la preparazione in vista della prossima stagione in Serie D.

Tanti sono i volti nuovi nella rosa a disposizione di mister Bifini e tra questi c'è il quotato difensore centrale Vladimir Mikhylovskiy: il giocatore russo, con esperienze importanti alle spalle, è pronto per questa nuova avventura.

Cosa l'ha convinto a scegliere la Sanremese? "Mi sono convinto subito sinceramente. La Sanremese fa sempre una squadra per cercare di arrivare nei primi posti, quindi giocare per vincere secondo me è sempre bello ed e una cosa che mi piace molto. Poi Sanremo è una bella città e per i miei figli e mia moglie è un bel posto dove stare: non ci ho pensato molto prima di accettare".

La considero tra i top player della categoria: è d'accordo? "Mi fa piacere se pensi così, però non posso risponderti a questa domanda. Lascio i giudizi su di me agli altri, io cerco di dare sempre il massimo e di far parlare il campo".

Cosa vuole dire ai tuoi nuovi tifosi? "Posso posso promettere il massimo impegno, e l’unica cosa che mi sento di dire sinceramente".

Secondo lei a Sanremo si può vincere questo campionato? "Quando ci raduneremo per il ritiro penso che la società ci dirà gli obbiettivi stagionali, e poi si vedrà".