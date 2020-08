Calciomercato Seconda Categoria. Argentina FC, Pasquale Berrica ad un passo dalla panchina

L'Argentina FC è pronta a cominciare a costruire la rosa che andrà a prendere parte al prossimo campionato di Seconda Categoria.

Dopo l'ingaggio di bomber Daddi, molte sono le trattative in ballo per la nuova società e secondo rumors sono pronti a firmare anche Massimiliano Grandi, Di Donato, Tomeo, Eulogio, Izetta e Franzone.

Capitolo allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe vicina anche la svolta per la scelta tecnica. In panchina con molta probabilità andrà Pasquale Berrica, nella scorsa stagione in forza alla Carlin's Boys B: le parti sembrerebbero molto vicine.