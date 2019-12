Calcio, Serie D. Sanremese, è un tour de force importante: il Seravezza apre e chiude l'ultimo mese dell'anno

La Sanremese, dopo la strepitosa vittoria ottenuta contro il Savona, si appresta ad un mese di dicembre intenso e ricco di impegni.

Dal Seravezza al Seravezza. Dal 4 dicembre al 22 dicembre saranno 18 giorni importanti per la stagione biancoazzurra, tra Coppa Italia e Campionato. Il tour de force scatta mercoledì 4 dicembre sul campo del Seravezza Pozzi dell'ex Vitiello. Nella giornata di ieri, al nostro quotidiano online, l'ex attaccante della Sanremese ora passato ai toscani ha spiegato le motivazioni dell'addio e ora sfiderà i biancoazzurri in due circostanze in questo mese.

Fossano, sorpresa insidiosa. Il campionato torna domenica 8 dicembre con la sfida interna al temibile Fossano. Attenzione particolare alla neopromossa piemontese: 23 punti in classifica, terzo posto e a due punti dalla vetta. Il grande appuntamento al 'Comunale' sarà quello di mercoledì 11 dicembre, quando arriverà il Prato. Se la Sanremese riuscirà a presentarsi con ancora una vittoria in bottino sarà un match pazzesco.

A chiudere questo trittico per i matuziani di mister Ascoli ecco le ultime due sfide del girone di andata: domenica 15 dicembre sul campo del Verbania e domenica 22 dicembre in casa ancora contro il Seravezza Pozzi.

IL CALENDARIO DELLA SANREMESE

Mercoledì 4 dicembre: Seravezza Pozzi-Sanremese (Coppa Italia)

Domenica 8 dicembre: Sanremese-Fossano (Serie D)

Mercoledì 11 dicembre: Sanremese-Prato (Serie D)

Domenica 15 dicembre: Verbania-Sanremese (Serie D)

Domenica 22 dicembre: Sanremese-Seravezza Pozzi (Serie D)