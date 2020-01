Tennis. Super Mager nelle qualificazioni dell'Australian Open: superato in due set Ebden

Il tennista sanremese Gianluca Mager supera nelle qualificazioni per l'Australian Open Ebden in due set

Le dichiarazioni rilasciate nelle serata di ieri da Matteo Civarolo sono state confermate in pieno.

Gianluca Mager si regala una prestazione coi fiocchi e supera nel primo turno delle qualificazioni per il tabellone principale dell'Australian Open il padrone di casa Ebden con una partita ben giocata.

La racchetta sanremese parte in salita con Ebden che mantiene sempre il suo servizio, ma è bravo nell'undicesimo gioco a brekkare l'avversario e chiudere 7/5. Nel secondo set il matuziano inizia ancora in svantaggio ma trova il break decisivo nel settimo gioco per chiudere i conti con il definitivo 6/4.

Il prossimo avversario di Mager nelle qualificazioni sarà l'australiano Purcell, che ha regolato in tre set Collarini.